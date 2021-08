Ministero dell'Istruzione già al lavoro per la gestione nel controllo del Green pass

Il ministero dell'Istruzione, fa sapere l'Ansa, è già al lavoro per dare massimo supporto alle scuole nella gestione del controllo del Green pass e dell'avvio dell'anno scolastico. I presidi vorrebbero comunque escludere dai controlli i dipendenti che risultino già immunizzati. E mentre dalla Federazione aziende sanitarie e ospedaliere comunicano che secondo i responsabili delle terapie intensive quasi tutti i loro pazienti affetti da Covid per il 90% non sono vaccinati, emerge uno studio per il quale sia il vaccino Moderna sia Pfizer sono efficaci nel prevenire i ricoveri, mentre sul fronte dei contagi Moderna sembra essere migliore. Cala al 2,3% intanto il tasso di incidenza, l'incremento sui contagi è di 5.636, un solo posto in meno in terapia intensiva (322 totali), 94 in più i ricoveri.









Aumentano però i decessi, 31 da ieri. In Emilia Romagna il tasso si abbassa fino all'1,7%, sono 463 i nuovi positivi a fronte di oltre 27mila tamponi. Invariate le terapie intensive, 7 in più i ricoveri. Nessun decesso in Regione, a Rimini i casi in più sono 87 (di cui 48 sintomatici). E mentre da oggi chi arriva in Israele da una trentina di Paesi a rischio, tra cui l'Italia, deve osservare una quarantena obbligatoria nella propria abitazione, anche se vaccinato o guarito, in Germania il test antigenico per i non vaccinati non sarà più gratuito a partire dall'11 ottobre. Da marzo scorso infatti, era possibile testarsi senza pagare.