Ministero Salute, al via booster per vaccinati all'estero

Il monitoraggio settimanale della Cabina di regia sull'andamento del Covid in Italia evidenzia che tutte le Regioni e le Province autonome risultano classificate a rischio moderato. Intanto il Ministero della Salute, sentito il parere di Aifa, Consiglio Superiore di Sanità e Cts, ha dato il via libera, tramite una circolare, alla dose di richiamo -o “booster” - con un vaccino a m-RNA (Pfizer e Moderna) per i vaccinati con dosi non riconosciute da Ema, come Sputnik e Sinovac. Il completamento di tale ciclo vaccinale integrato è riconosciuto come equivalente.