Ministro Giovannini: "8,5 miliardi per l'Alta velocità adriatica, completata entro il 2030"

"L'accordo con le Regioni per la nuova dorsale adriatica ad alta velocità ridurrà di un'ora i tempi di percorrenza tra Bologna e Bari e ci saranno vantaggi anche per il traffico merci, che già adesso utilizza in prevalenza il versante adriatico e potrà avvalersi di una linea a più elevata capacità". Lo dice il ministro dei Trasporti Enrico Giovannini, parlando - in un'intervista al Corriere della Sera - dell'investimento da 8,5 miliardi: "7,9 tra stanziamenti vecchi e nuovi del bilancio e 600 milioni dal Fondo di coesione 2021-27". "Entro il 2030 sarà completata - afferma - In alcuni casi, poi, i bypass libereranno il sedime ferroviario in centri importanti come Pesaro, Fano e Ortona, così da fare interventi di riqualificazione urbana e del lungomare adriatico".

Rispondendo sugli aiuti per il caro energia, il ministro ricorda che "abbiamo prorogato il taglio delle accise sui carburanti fino al 5 ottobre. Poi, Comuni e Province hanno chiesto 350 milioni per far fronte all'aumento dei costi del trasporto pubblico locale e stiamo valutando le disponibilità. Infine, penso che il bonus fino a 60 euro per pagare gli abbonamenti alle persone con redditi fino a 35 mila euro debba essere rifinanziato, soprattutto se, come emerge dai dati del primo giorno, esso registrerà un numero di richieste elevato: ora sono disponibili 180 milioni per circa 3 milioni di bonus. Del resto, Europa si discute di come favorire il passaggio dal trasporto privato a quello pubblico".