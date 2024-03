Miramare: ancora una 'vittima' del sottopasso, furgone perde praticamente di tutto [fotogallery]

Una ragazza alla guida di un mezzo furgonato stava transitando nella serata di lunedì in via Costantinopoli a Miramare, quando all'altezza del sottopasso, non ha fatto i conti con l'altezza della struttura e ha praticamente perso tutto il carico che aveva sul furgone. La scena che si è presentata agli agenti della Polizia Locale è stata quella di una corsia praticamente invasa da sedie, divani, mobili, pannelli, cavi, coperte, praticamente un trasloco finito sull'asfalto. È successo intorno alle 19.30 e i poliziotti non hanno potuto fare altro che chiudere la carreggiata per consentire di spostare tutti gli oggetti, intanto ammassati ai lati della strada.

Un sottopasso tristemente famoso per i tanti casi di cronaca che lo vedono protagonista: dagli allagamenti, in caso di forti piogge, ai camion che rimangono incastrati.