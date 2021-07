Miramare, trenino turistico urta ragazza in bicicletta: è grave

Incidente questa mattina in via Marconi a Miramare. Un trenino turistico ha urtato una bicicletta che viaggiava in contromano, ed ha proseguito la sua corsa senza fermarsi. In sella, una ragazza di 26 anni dipendente di uno degli alberghi della zona. Brutta caduta per la giovane, subito soccorsa dal 118 e da un'auto medicalizzata. La strada è stata chiusa al traffico dalla Polizia Locale che ha sentito i testimoni per ricostruire l'accaduto. Sembra che l'autista del mezzo sia stato raggiunto da alcune persone per informarlo dell'accaduto, ma abbia proseguito la sua corsa. Sul posto anche l'elisoccorso, poi non utilizzato perché la donna, in codice di massima gravità, è stata trasportata in ambulanza al Bufalini di Cesena. Avrebbe riportato un forte trauma cranico.