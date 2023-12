Miramare, viola l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria e va al bar: arrestato

Era già stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale e rifiuto di fornire generalità, tanto che aveva l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Obbligo che un cittadino marocchino di 35enne ha ignorato completamente fino a quando ieri è stato rintracciato dalla polizia di Stato in un bar di Miramare. Nella notte i poliziotti hanno arrestato il 35enne che è stato colpito dall'aggravamento quindi della precedente misura. La misura cautelare della custodia in carcere è scattata quando l'uomo è stato rintracciato e controllato in un bar dove, in preda ai fumi dell'alcool, dava fastidio agli avventori. Ai poliziotti inoltre si è rifiutava di fornire le proprie generalità, ma una volta accompagnato in Questura e sottoposto ai rilievi foto-dattiloscopici, è emerso che si trattava di una persona sottoposta all'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Obbligo che non aveva mai rispettato.