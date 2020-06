Misano Adriatico: emanata l'ordinanza balneare

Il comune ha deciso: l’accesso alla spiaggia sarà vietato dalle ore 1 alle ore 5, mentre le strutture balneari potranno essere utilizzate anche alla sera, in accordo con gli operatori balneari. La superficie minima intorno agli ombrelloni è quella fissata dai protocolli regionali, 12 mq, con una distanza minima di 1,5 metri fra i lettini, anche se in gran parte degli stabilimenti balneari le distanze sono maggiori,

Dal 13 giugno al 13 settembre sarà attivo il servizio di salvamento. In spiaggia sarà possibile svolgere il servizio di delivery su ordinazione e garantendo alcune condizioni, come il recupero e lo smaltimento dei rifiuti così come l'utilizzo di materiali compostabili o di carta. Proprio per questo motivo non si possono vendere bevande in bottiglie di vetro, servirle in bicchieri e con cannucce in plastica usa e getta.

L’utilizzo delle spiagge libere dovrà osservare le disposizioni regionali per il contrasto alla diffusione del Covid-19. In particolare dovrà essere garantito il distanziamento di almeno 1,5 mt. fra persone che non siano componenti dello stesso nucleo familiare. In caso di eccessivo affollamento gli ingressi alle spiagge libere potranno essere contingentati.