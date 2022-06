Misano: incendio doloso in piscina, titolare 'attaccato perché gay'

Un incendio doloso ha distrutto nella notte di mercoledì la reception di una piscina olimpionica a Portoverde, frazione di Misano Adriatico, in provincia di Rimini. Sul posto è stata trovata una tanica di benzina che sarebbe stata impiegata per appiccare il fuoco. Il titolare della struttura, Davide Piccioni, come riporta la stampa locale, ha dichiarato: "Da anni subiamo continue minacce o danneggiamenti per il semplice motivo che sono gay". In questi giorni la struttura aveva esposto la bandiera arcobaleno simbolo del Pride. "Si vede che a qualcuno ha dato fastidio", ha aggiunto il titolare. "È anni che continuiamo a fare presente questa cosa, però a nessuno è mai fregato niente". L'ingresso della piscina è ora inutilizzabile. I vigili del fuoco hanno impiegato alcune ore prima di spegnere l'incendio. I carabinieri indagano su quanto accaduto.