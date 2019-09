Misiani (PD) sugli insulti al ministro Bellanova: "Attacchi vergognosi figli di clima d'odio"

Intervista al Deputato del Partito Democratico Antonio Misiani

Il candidato italiano alla Commissione Ue Paolo Gentiloni e la presidente eletta Ursula von der Leyen si sono incontrati a Bruxelles. Nell'accogliere l'ex premier, von der Leyen gli ha fatto fare un giro degli uffici del team di transizione. Il colloquio serve ad orientare le decisioni della leader tedesca, alle prese con l'attribuzione dei portafogli della sua squadra di governo, che presenterà martedì.

Gentiloni sembra essere in pole position per gli Affari economici, ma non è da escludere il Commercio, ed una probabile vicepresidenza. Intanto, dopo il giuramento di ieri, i 21 ministri del nuovo governo Conte si preparano al voto di fiducia, fissato per lunedì alla Camera e martedì al Senato. Intanto prosegue il dibattito dopo gli insulti al ministro Teresa Bellanova, per il suo titolo di studio. Il Deputato del Partito Democratico Antonio Misiani, intervenuto dal Nazareno. parla di "Attacchi vergognosi figli di clima d'odio"