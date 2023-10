Mondo politico in subbuglio per le vicende private di Giorgia Meloni, tra solidarietà e critiche

Nel ricevere i prefetti di nuova nomina, il presidente della Repubblica sottolinea come nell'attuale contesto i loro compiti siano particolarmente impegnativi. C'è paura di attentati in Europa, 8 Paesi tra cui l'Italia hanno già sospeso temporaneamente il trattato di Schengen e ripristinano i controlli alle frontiere, domani parteciperà anche la presidente Meloni in Egitto al vertice internazionale per la pace.

Ma in Italia la politica parla anche d'altro, da quando in mattinata proprio la presidente Meloni ha reso pubblica sui social la fine della sua storia col giornalista Andrea Giambruno, pizzicato nei fuori onda da Striscia la notizia mentre si lascia andare a una serie di comportamenti inopportuni.

A Meloni arrivano numerosi messaggi di solidarietà, tra i “mi piace” su Twitter anche quello di Elon Musk, ma c'è chi si distingue, Carlo Calenda parla di vicenda sconcia, “l'uso strumentale da parte di reti tv collegate a partiti politici, la richiesta assurda che delle frasi (volgari) di Giambruno risponda Meloni. Il tutto con di mezzo una bimba di sette anni”, mentre Riccardo Magi chiede ai politici di centrodestra di “astenersi dal fare a chiunque la morale sulla famiglia tradizionale”.

Ma c'è anche chi legge allusioni politiche nell'annuncio social della presidente, che si è rivolta a “chi sperava di indebolirmi colpendomi in casa”. “Un giorno scoprirà che le ho fatto un piacere”: questo il commento sulla vicenda di Antonio Ricci, padre di Striscia la notizia.

Nel video l'intervento di Sergio Mattarella, presidente della Repubblica, e l'intervista a Maurizio Lupi, deputato Noi Moderati