Monopattini elettrici: sanzionati tre utenti sul lungomare, trasportavano un passeggero

Tre sanzioni da 25 euro sono state elevate dagli agenti della Polizia locale di Rimini ieri a conducenti di monopattini elettrici sorpresi sul lungomare di Rimini mentre circolavano trasportando un passeggero. “Far convivere le potenzialità di questi nuovi mezzi di trasporto cittadino, smart ed ecologici e le regole della sicurezza – è il commento dell’assessore alla Sicurezza Jamil Sadegholvaad – è l’obiettivo di tutti i passaggi formali che hanno preceduto e preparato l’ingresso di queste nuove possibilità aperte con l’approvazione del decreto ministeriale per la sperimentazione della circolazione su strada di dispositivi per la micromobilità elettrica.

Una nuova opportunità che sta avendo successo e questo è incoraggiante per l'integrazione futura del servizio con la politiche di una mobilitazione meno invasiva e inquinante.

Il Comune di Rimini ha individuato precise regole per l’utilizzo di questi nuovi mezzi la cui circolazione in questa fase sperimentale è limitata esclusivamente a aree specifiche, in generale quelle delle piste ciclabili dei lungomari e dei parchi nonché nelle aree pedonali e del centro storico, dove è possibile circolare a velocità determinate che possono variare dai 15 ai 6 km/h.