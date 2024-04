Mortale in Via Euterpe, c’è l’accordo per il risarcimento alla famiglia di Roberto Sancisi

Roberto Sancisi perse la vita sul colpo, dopo lo scontro della Suzuki Vitara con una griglia di ferro trasportata in strada da una ruspa. Era il 24 ottobre del 2022, a Rimini, in via Euterpe. Un incidente per cui, a distanza di un anno e mezzo, i familiari di Sancisi hanno ottenuto l’accordo per il risarcimento danni da parte dell’assicurazione Generali, come racconta il Resto del Carlino.

La compagnia assicurativa ha riconosciuto come il pensionato non avrebbe avuto alcuna responsabilità nell’incidente che ne ha provocato la morte. Dal punto di vista penale sono stati depositati dalla Procura di Rimini gli atti per il fine indagine nei confronti dei sette indagati per omicidio stradale in concorso. Non sarebbero però ancora arrivate da parte della Procura richieste di rinvio a giudizio.