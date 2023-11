Morte Pierina, parla la nuora Manuela: “L'assassino è fuori dal condominio”

“L'assassino non è nel condominio, ma fuori”. Ne è convinta Manuela Bianchi, la nuora dell'ex infermiera Pierina Paganelli uccisa il 3 ottobre scorso con 29 coltellate. L'omicidio è avvenuto nel garage sotterraneo del complesso residenziale del Viaggio San Martino, a Rimini, in via Del Ciclamino.

Ieri la Bianchi si è intrattenuta qualche minuto con i cronisti che da oltre un mese stazionano davanti alla palazzina del civico 31. Ha spiegato che sta dormendo con la figlia 16enne fuori casa non per dissapori col marito Giuliano Saponi, ma solo “per tutelare la ragazzina” che, dice, “ha bisogno di staccare da tutto questo”, perché molto provata.

Intanto, ricostruisce il Resto del Carlino, i figli della vittima – Giuliano, Chiara e Giacomo – hanno avuto i colloqui dei legali che li rappresentano, gli avvocati Marco e Monica Lunadei, per puntualizzare alcuni punti, emersi in interviste e programmi televisivi, della vita della madre e della famiglia. Dopo svariati sopralluoghi, interrogatori e perquisizioni, ancora nessun nome è stato iscritto nel registro degli indagati.