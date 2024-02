Morti sul lavoro due agricoltori: 74enne travolto nel Cesenate, 73enne nel bolognese

Tragedia sul lavoro nel primo pomeriggio di oggi nel cesenate. Un uomo di 74 anni è morto travolto dal trattore cingolato con cui stava lavorando in un terreno a Paterno, frazione del comune di Mercato Saraceno. Partito l'allarme da parte dei parenti che non lo avevano visto tornare per pranzo, sul posto sono arrivati i vigili del fuoco e il personale medico. Ma è stato possibile solo costatare la morte dell'uomo per i devastanti traumi da schiacciamento subiti.

Secondo una prima ricostruzione l'uomo era intento, usando il trattore, ad accatastare legna da raccogliere. Il terreno, che si trova praticamente a contatto con il percorso dell'E45, in quel punto è particolarmente in pendenza. Questo deve aver provocato l'improvviso scivolamento del mezzo agricolo. Due a questo punto le ipotesi: o l'uomo è stato sbalzato dal sedile, venendo mortalmente travolto, oppure ha avuto modo di scendere dal mezzo e nel tentativo di frenarlo è stato coinvolto nella caduta nella sottostante scarpata, profonda una decina di metri.

Un uomo di 73 anni è morto in un infortunio agricolo nel tardo pomeriggio a Camugnano, sull'Appennino bolognese. Dalle prime informazioni, sarebbe stato travolto da un mezzo, probabilmente un trattore, mentre stava lavorando in un campo in località Fontana del Boia. A nulla è servito l'intervento del 118, sul posto con l'elicottero. La dinamica dell'accaduto è all'esame dei carabinieri.