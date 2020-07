Mose: prova generale a Venezia e scatta la protesta

Una decina le imbarcazioni che si sono radunate nello spazio acqueo davanti a Piazza San Marco per un'azione di protesta contro il Mose, in occasione della prova generale delle paratoie in programma oggi, alla quale sarà presente il premier Conte. Guardati a vista da imbarcazioni della polizia, i barchini hanno bandiere contro le grandi navi e contro quella che definiscono un'opera inutile.

Giuseppe Conte parteciperà con i ministri De Micheli e D'Incà all'effettuazione del primo test completo delle 78 dighe mobili destinate a proteggere la città dalle maree. Per i detrattori, l'opera, che ha richiesto anni di lavoro e finanziamenti ingenti, sarebbe obsoleta. Il Mose dovrebbe essere terminato entro il 31 dicembre 2021. Per l'evento la Laguna è stata completamente chiusa al traffico marittimo.