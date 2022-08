Motorini rumorosi, i carabinieri di Novafeltria passano alle sanzioni

Se di giorno è tollerato, il rumore dei motorini, spesso “truccati”, di notte arreca non pochi disturbi a chi vorrebbe riposare. E in estate lo si fa quasi sempre con le finestre aperte. Negli ultimi giorni tanti cittadini di Novafeltria hanno chiamato i carabinieri per lamentarsi proprio dei rumori molesti che arrivavano dalla strada a causa del continuo passaggio di scooter, vespe e motard che disturbavano il sonno. Le forze dell'ordine hanno così predisposto controlli specifici elevando una serie di sanzioni ai ragazzini che circolavano con la marmitta rotta, danneggiata o volutamente manomessa. La sanzione prevista per l’eccessiva rumorosità dei ciclomotori – ricorda il comando - va da un minimo di 42 ad un massimo di 173 euro. L'attività dei carabinieri ha anche permesso l'immediato ritiro della patente ad un automobilista sorpreso, a Maciano di Pennabilli, con un tasso alcolico pari a 1,97 grammi per litro.