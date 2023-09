Musica e Mantra, Thea Crudi: "In tempi frenetici abbiamo bisogno di spazi per stare bene"

Nel servizio l'intervista alla cantautrice Thea Crudi

Un “abbraccio” tra stili differenti, apparentemente lontani tra loro nel tempo e nello spazio. È la musica di Thea Crudi: cantautrice italo-finlandese e celebre interprete di Mantra che unisce il pop contemporaneo alle atmosfere nordiche, la dimensione spirituale alle sonorità elettroniche.

Babaji è il titolo del nuovo singolo dedicato alla figura del maestro dell'Himalaya che ispirò Steve Jobs e i Beatles. Seminari, ritiri, concerti spirituali sono alcuni degli impegni della cantautrice. Tra le collaborazioni anche quella con un noto brand internazionale di moda e partecipazioni a colonne sonore, oltre agli approfondimenti proposti sui canali social. In tanti hanno iniziato a seguire Thea in Rete in un momento difficile come il lockdown.

