"Nacque il tuo nome da ciò che fissavi": a Roma la presentazione del 40° Meeting per l'Amicizia fra i popoli

Nella sede dell'Associazione della Stampa Estera, in Roma, la presentazione della 40esima edizione del Meeting per l'Amicizia fra i popoli, in programma a Rimini dal 18 al 24 agosto. “Nacque il tuo nome da ciò che fissavi” è la frase simbolo di quest'anno, tratta da una poesia di Karol Wojtila. Come sempre ricco il programma e tanti gli ospiti di spicco attesi, l'evento inaugurale, domenica 18 agosto, sarà affidato alla presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati. Tra i ministri dell'attuale governo sono attesi quello agli Esteri Enzo Moavero Milanesi, all'Economia Giovanni Tria, e all'Istruzione Marco Bussetti, oltre al Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Giancarlo Giorgetti. Torneranno anche le grandi aree tematiche, dedicate a sussidiarietà e lavoro, polis e alla salute, più una nuova area internazionale in cui si presenteranno esperienze di cooperazione e sviluppo da tutto il mondo. Anche sul fronte sportivo non mancheranno le sorprese, il nome di punta è Javier Zanetti, ma anche Moreno Torricelli, Beppe Bergomi e il presidente del Milan Paolo Scaroni. Saranno infine oltre 20 le mostre, a partire da “Francesco e il Sultano 1219 – 2019. L'incontro sull'altra riva”, patrocinata dai ministri generali francescani e promossa, tra gli altri, dalla Custodia di Terra Santa, che racconterà l'incontro tra San Francesco di Assisi e il sultano Al-Malik Al-Kamil.