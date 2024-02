Nas oscurano 79 siti di farmaci illegali, 126 denunce

Sono 79 i siti web oscurati in una operazione internazionale contro il crimine farmaceutico, in particolare on line, che ha portato 5 arresti, 126 denunce e migliaia di medicinali sequestrati per un valore di circa 9 milioni di euro. I Carabinieri del NAS hanno concluso l'operazione "SHIELD IV" per il contrasto della criminalità farmaceutica. L'operazione si è sviluppata, tra aprile e novembre 2023, sotto la direzione di EUROPOL e con la partecipazione del Comando Carabinieri per la Tutela della Salute. Sequestrati medicinali e dopanti, integratori, e di prodotti di vario genere anche collegati al trattamento del COVID-19.