Nasce un nuovo maxi stabilimento balneare a Rimini Nord: la Giunta comunale ha approvato il progetto pilota presentato da Rimini Gest, parte del gruppo Club del Sole, per la riqualificazione dei bagni da 11 a 16 di Viserba. Le demolizioni sono già cominciate per fare spazio a quello che sarà un nuovo maxi-stabilimento balneare, che si estenderà lungo oltre 350 metri di fronte mare.

Prosegue così la trasformazione della spiaggia riminese che coinvolgerà tutta l'area delle spiagge antistanti il Rimini Family Camping Village, cioè le aree in concessione 11, 12, 13, 14 e 16 in via Toscanelli, che eliminando barriere ed edifici diventeranno un unico moderno stabilimento balneare integrato con tre strutture principali: due blocchi dedicati ai diversi servizi per i clienti, dalle cabine alle aree giochi, e un bar e ristorante, che saranno realizzati usando lo stesso linguaggio compositivo e gli stessi materiali, con prevalenza di legno e la scelta di colori caldi.

"Questo nuovo progetto pilota offre uno stimolo importante alla rigenerazione dell'arenile di Rimini nord, andando ad ammodernare una porzione di spiaggia che si estende per un fronte mare, lungo oltre 350 metri - sottolinea l'assessora al Demanio Roberta Frisoni - e dà continuità agli interventi già completati e in corso promossi da diversi operatori balneari compresi tra Rivabella e Torre Pedrera. A differenza però delle opere realizzate ad oggi, questo ultimo progetto pilota si differenzia non solo perché coinvolge un'area molto più ampia, ma soprattutto perché si sviluppa non su arenili di proprietà private ma su spiagge in concessione".