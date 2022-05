Nasconde sostanza stupefacente negli slip: arrestato dalla Polizia di Stato

È stato arrestato in attesa del rito direttissimo, un 21enne italiano che il 19 maggio è stato scoperto in flagranza di reato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Una volante della Polizia di Stato, in zona parco Pertini, ha notato due giovani seduti su una panchina intenti a fumare, uno di loro ha cercato di coprirsi la zona del basso ventre come se volesse nascondere qualcosa. Mossa che ha insospettito i poliziotti che hanno così proceduto al controllo. Scoprendo che il ragazzo, gravato da numerosi precedenti di polizia, aveva negli slip numerosi involucri di cellophane contenenti Hashish e all’interno della sua borsa, 9 banconote da 20 euro.

Gli agenti, vista la quantità di droga, hanno poi controllato la sua abitazione, dove alloggia con il padre, rinvenendo numerosi involucri di sostanza stupefacente oltre a un “panetto” di Hashish, 2 bilancini di precisione, un coltello e del materiale per il confezionamento.







L'azione di controllo e prevenzione messa in atto dalla Questura, con servizio interforze, venerdì ha portato all’ arresto di 1 persona, per resistenza e violenza a Pubblico Ufficiale e alla denuncia in stato di libertà di 5 persone. 17 sono stati i posti di controllo effettuati, nel corso dei quali sono state identificate 400 persone -di cui 82 stranieri-, controllati 152 veicoli ed elevate 59 contravvenzioni al Codice della Strada.

Particolarmente incisiva è stata l’attività della Polizia Stradale che ha proceduto al controllo di numerosi veicoli, contestando diverse sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada: 7 le patenti di guida ritirate e 6 le persone denunciate per guida in stato di ebbrezza.