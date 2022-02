Naso rotto durante una lite, denunciato nel Riminese

Durante una lite ha spintonato un altro ragazzo, facendolo finire contro un muretto e spaccandogli il setto nasale. Per questo motivo i carabinieri della stazione riminese di Morciano di Romagna hanno denunciato per lesioni aggravate un 20enne, per quanto accaduto nella notte del 20 febbraio. L'episodio si è verificato nel centro del paese e aveva creato preoccupazione, per le condizioni in cui era stata trovata la vittima, coetanea dell'aggressore. Inizialmente si era pensato a una rissa, ma poi le indagini hanno ricostruito i fatti.