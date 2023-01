'Ndrangheta: operazione Polizia, sequestrati beni per 250 mln

Beni mobili e immobili per un valore di 250 milioni di euro sono stati sequestrati dalla Polizia di Stato nell'ambito dell'operazione condotta stamattina contro la 'ndrangheta in Calabria e varie località del territorio nazionale che ha portato all'arresto di 56 persone. I beni sequestrati sarebbero riconducibili, in via diretta ed indiretta, alle persone che sono state arrestate. L'operazione è stata coordinata dalla Dda di Catanzaro, diretta da Nicola Gratteri, che ha chiesto ed ottenuto dal Gip distrettuale l'emissione delle ordinanze di custodia cautelare eseguite dalla Polizia.