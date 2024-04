Nel Pnrr emendamento sui Pro Vita nei consultori: opposizioni in piazza

Con 185 voti favorevoli e 115 contrari la Camera approva la fiducia posta dal governo sul decreto per l'attuazione del Pnrr, Piano nazionale di ripresa e resilienza. Un emendamento ha però scatenato le opposizioni, subito scese in piazza insieme ai rappresentanti dei consultori in difesa della legge 194 sull'aborto, “che non si tocca”, ribadiscono. La proposta di Fratelli d'Italia apre infatti alla possibilità di avere le associazioni Pro Vita proprio nei consultori. Alla Stampa Estera il ministro Pichetto Fratin presenta il prossimo G7 sull'Ambiente, il 29 e 30 aprile alla Reggia di Venaria, annuncia grandi investimenti sulle energie rinnovabili e che l'Italia chiuderà entro il 2025 col carbone, mentre spiega il no dato in Europa alle case green, parlando di “esagerazione ideologica di chi voleva tutti in classe D entro il 2033”.

Nel video l'intervento alla Camera di Manlio Messina, deputato Fratelli d'Italia; le interviste a Maria Cecilia Guerra, deputata Partito Democratico, e Marco Grimaldi, deputato Alleanza Verdi-Sinistra, e l'intervento alla Stampa Estera di Gilberto Pichetto Fratin, ministro dell'Ambiente