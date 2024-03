Nessuna traccia di Michelle e Sofia, le ragazzine scomparse dal Ravennate

Non sono ancora state rintracciate le due ragazzine di 12 e 13 anni - Michelle Carlucci e Sofia Rivera Alvares - scomparse da mercoledì mattina da Alfonsine e Cotignola, nel Ravennate, dove le famiglie hanno presentato denuncia ai carabinieri. L'ipotesi prevalente è quella che le due si siano allontanate volontariamente per raggiungere un'amica nella provincia di Napoli, dove però non sono state trovate.

Il cellulare di Michelle, rintracciato tramite gps, ha agganciato una cella telefonica a Bologna, poi a Prato, ricostruisce Ravenna Today. Una familiare della ragazzina sarebbe riuscito a parlare brevemente con lei tentando di convincerla a tornare indietro, sentendo parlare in sottofondo anche Sofia. Da quel momento il telefono di Michelle risulta spento, mentre quello di Sofia sarebbe stato agganciato a una cella di Latina e poi a Napoli. I Carabinieri si sono recati nell'abitazione dell'amica residente a Napoli per verificare se le due 12enni fossero lì, ma di loro non c'era traccia. Nel frattempo le famiglie delle due minori hanno deciso di recarsi a Napoli di persona per cercare di aiutare nelle indagini.

Michelle è alta un metro e cinquanta circa, ha occhi verdi e capelli castani, dovrebbe essere vestita di nero. Sofia, invece, ha capelli e occhi neri.

Chiunque avesse informazioni può chiamare la madre di Michelle al numero 3331309358, la madre di Sofia al numero 3311611035 o il papà al 3497177332 o contattare le forze dell'ordine.



Le ricerche proseguono, dopo la seconda nottata fuori casa e gli appelli dei familiari sui social.