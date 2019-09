Non rispetta i limiti d’altezza e s’incastra nel sottopasso di via Martinelli distruggendo il furgone

Ha praticamente distrutto il cassone dell’autocarro l'autista che, giovedì mattina, incurante del divieto, ha cercato di percorrere il sottopasso di via Martinelli, che ha altezza limitata. Sono dovuti intervenire gli operatori della polizia locale di Miramare e i vigili del fuoco per constatare il disastro e tagliare con flessibili la parte di cassone ancora incastrato così da liberare ciò che rimaneva del mezzo e riaprire la circolazione.

Intervenuti sul posto anche i tecnici delle ferrovie italiane per verificare che il ponte non avesse subito danni. Non è stata necessaria la sospensione della circolazione dei treni. Dalla ferita riportata dal conducente, alle labbra, gli agenti hanno scoperto anche che non aveva le cinture allacciate.