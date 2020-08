Non rispetta lo Stop: scooter contro auto a Rimini

Nel pomeriggio di oggi, attorno alle 16.30 incidente senza gravi conseguenze a Rimini tra uno scooter ed un'auto. In base a quanto ricostruito, un ragazzo minorenne, in sella allo scooter, non avrebbe rispettato il segnale di stop tra via Lombardia e via Sicilia finendo contro una vettura, che stava procedendo su via Sicilia in direzione mare. Sul posto il personale del 118 che ha prestato le prime cure al ragazzo che ha riportato un trauma alla caviglia. Nessuna conseguenza, invece, per la donna al volante della vettura, spaventata dopo aver sentito la botta sul fianco destro. Sul posto la Polizia di Stato per ricostruire la dinamica.