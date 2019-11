Nonna Bonaria compie 100 e Coriano la festeggia

Ieri 6 novembre Melis Bonaria ha compiuto 100 anni. Il sindaco Domenica Spinelli, il Presidente del Consiglio Comunale Primiano Rosa ed il consigliere Stefano Aluigi si sono recati all'istituto Maccolini per festeggiare con la loro concittadina e la sua famiglia. Nonna Bonaria, con straordinaria lucidità, durante i festeggiamenti ha spiegato la sua formula: "ho sempre seguito i miei ritmi e mangiato in stile mediterraneo senza mai esagerare". Non ci vogliono quindi tanti studi per capire cosa c’è alla base di una vita sana. ”Ringrazio Dio per questo impegno politico amministrativo - ha detto il Sindaco Spinelli - soprattutto perché mi ha dato l'opportunità di vivere certe emozioni e di recuperare i momenti importanti della vita.”