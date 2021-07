Norcia: terremoto di magnitudo 3,3

Due scosse di terremoto a Norcia, niente danni a cose e persone. Erano circa le 10 quando c'è stata la seconda, più forte della prima, di magnitudo 3,3. "Ogni volta che c'è una scossa di terremoto la paura risale dallo stomaco, ma al tempo stesso nella cittadinanza e anche nei turisti è subentrata la consapevolezza che la città è in sicurezza", ha spiegato all'ANSA il sindaco di Norcia, Nicola Alemanno. I vigili del fuoco hanno parlato di un boato. Gli stessi hanno avvertito i cittadini del pericolo.









Secondo l'Ingv scosse legate alla sequenza iniziata nell'agosto 2016 e "ancora in atto". Proprio in quel momento, il Commissario Straordinario, Giovanni Legnini, stava firmando altre 11 ordinanze speciali per la ricostruzione post sisma dell'Italia centrale. "Con le venti ordinanze prende corpo la strategia della ricostruzione dei centri storici più colpiti dal sisma, fin qui sostanzialmente paralizzata a causa delle grandi difficoltà progettuali e organizzative, determinate dall'elevatissimo grado di distruzione, ma anche dalla debolezza degli apparati pubblici", ha spiegato il commissario Legnini.