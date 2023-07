Novafeltria: vince un milione di euro al gratta e vinci

Un biglietto vincente dal valore di un milione di euro, ogni 10.080.000 biglietti. Questi sono i dati statistici in merito al gratta e vinci dal taglio di 20 euro dal nome 100X. Una probabilità irrisoria, ma in una frazione di Novafeltria qualcuno ce l'ha fatta. Non si conosce l'identità del fortunato vincitore, ma a Ponte Molino Baffoni, al Bar Alimentari Tomei è stato venduto il tagliando da sogno. Ne ha dato notizia Altarimini nella giornata del 28 luglio. Potrebbe trattarsi sia di uno di passaggio, sia di qualcuno del posto.