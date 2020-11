Nuova ordinanza in Emilia-Romagna: riaprono i negozi la domenica

Nuova ordinanza del presidente dell'Emilia-Romagna Stefano Bonaccini, in vigore da domani e fino al 3 dicembre, quando arriverà il nuovo Dpcm, per riallineare le restrizioni regionali con quelle nazionali. “Presumo torneremo in zona gialla”, è l'auspicio del presidente, visto che l'indice di trasmissibilità Rt questa settimana è sceso a 1,07. Intanto però dispone che restino chiusi nei festivi e prefestivi i centri commerciali e le grande strutture di vendita, mentre saranno aperte quelle medie. La domenica però i negozi riapriranno. Restano aperti in ogni caso farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, tabacchi e edicole.

Confermato anche il divieto di consumazione di alimenti e bevande all’aperto su area pubblica o aperta al pubblico. La corsistica di ogni tipo, organizzata da soggetti sia pubblici che privati, da domani tornerà in presenza ma solo in forma individuale, mentre per quella collettiva permane la modalità a distanza. Resta l'obbligo della mascherina sempre, tranne che per i bambini con meno di 6 anni. L'attività sportiva e motoria è consentita al di fuori delle strade e delle piazze del centro storico della città, nonché delle aree solitamente affollate.