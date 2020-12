Nuovo decreto legge, tutte le regole per le vacanze di Natale

Via libera al decreto legge, firmato dal Consiglio dei Ministri, che stabilisce le norme anti-Covid in vigore in Italia dal 24 dicembre al 6 gennaio. L’Italia sarà zona rossa nei giorni festivi e prefestivi e zona arancione nei giorni lavorativi. Ecco dunque cosa si potrà fare e cosa no nel periodo natalizio ai tempi della pandemia da coronavirus:

FINO AL 23 DICEMBRE

Prima di chiudere tutto, l’Italia sarà tutta gialla: oggi scadono le ultime ordinanze che tenevano Campania, Toscana, Valle D’Aosta e provincia di Bolzano in zona arancione e, dunque, da domenica anche in questi territoti varranno le regole attualmente in vigore nel resto del Paese. Da lunedì per tre giorni saranno valide le misure per le zone gialle, ad eccezione della possibilità di spostarsi tra le Regioni che sarà sospesa come previsto dal Dpcm del 3 dicembre.

I GIORNI ROSSI

Sono i giorni festivi e prefestivi, compresi tra il 24 dicembre 2020 e il 6 gennaio 2021, ossia: 24, 25, 26, 27 e 31 dicembre 2020 e 1, 2, 3, 5, 6 gennaio 2021. Dieci giorni in cui l'Italia si tinge di rosso per essere sostanzialmente in lockdown.

Le regole:

- Vietati tutti gli spostamenti, anche all’interno del proprio comune, se non per comprovati motivi di necessità, lavoro o urgenza. È sempre possibile rientrare alla propria abitazione o domicilio.

- Si esce con l’autocertificazione

- Chiudono negozi, centri estetici, bar e ristoranti - ad eccezione di alimentari, farmacie, parafarmacie, lavanderie, parrucchieri, barbieri, edicole e tabacchi. Resta consentita la consegna a domicilio e, fino alle 22, l’asporto.

- I luoghi di culto saranno aperti fino alle 22

- Ammesso svolgere sia attività motoria, individualmente e in prossimità della propria abitazione, purché nel rispetto della distanza di almeno un metro e con l'obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione, sia attività sportiva, ma anche questa solo in forma individuale ed esclusivamente all'aperto.

- E’ consentito uscire di casa per andare in visita nelle abitazioni di parenti o amici, pur se rispettando regole precise: lo spostamento verso le abitazioni private è consentito una sola volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 5,00 e le ore 22,00, verso una sola abitazione ubicata nella medesima regione e nei limiti di due persone, ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitino la potestà genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi. A casa dunque sarà possibile ospitare anche una coppia di amici (eventualmente con figli a seguito che non abbiano ancora compito 14 anni).







I GIORNI ARANCIONI

L'intero territorio nazionale sarà zona arancione nei giorni 28, 29, 30 dicembre e 4 gennaio, e in questi giorni saranno in vigore le regole relative alla “zona arancione”.

Le regole:

- E’ possibile spostarsi, anche se esclusivamente all'interno del proprio comune, senza giustificarne il motivo

- Con l’eccezione della Campania, se Vincenzo De Luca manterrà quanto promesso annunciando un’ordinanza per vietare qualsiasi spostamento, per venire incontro a chi abita nei comuni più piccoli, sono permessi gli spostamenti dai comuni fino a 5mila abitanti per un raggio massimo di 30 km, ma senza poter raggiungere i capoluoghi di provincia.

- Rimangono chiusi bar e ristoranti, tranne che per asporto e consegne a domicilio.

- I negozi riapriranno fino alle 21





COPRIFUOCO

Il coprifuoco, resta alle ore 22, come finora stabilito. Nessun anticipo dunque, come anticipato nelle ultime ore, neppure nei giorni festivi e prefestivi.

SANZIONI

Per chi viola le regole previste dal nuovo decreto per le vacanze di Natale le multe vanno da 400 a 1000 euro.

RISTORI

Sospesi contributi e tributi per coloro che hanno perdite. Chi subisce dei danni economici deve essere ristorato. Questo decreto dispone subito un ristoro di 645 milioni per i ristoranti e bar.

Benedetta de Mattei