Nuovo Dpcm, Regioni e governo trattano su spostamenti, coprifuoco e orari dei locali

In Italia le Regioni cercano una linea comune in vista del confronto col governo sul prossimo Dpcm anti-Covid: si tratta soprattutto sugli spostamenti, sul coprifuoco e sugli orari dei locali. Da ieri alcune Regioni rosse sono diventate arancioni, come Lombardia e Piemonte, dal 4 dicembre anche Emilia-Romagna e Marche potrebbero rientrare in area gialla. Domani il ministro della Salute riferirà alla Camera sul piano di distribuzione dei vaccini: Speranza esclude che saranno obbligatori, parla solo di una “grande campagna di persuasione”. Intanto il Consiglio dei ministri ha adottato stanotte il quarto Decreto Ristori: 8 miliardi di aiuti ad attività e lavoratori in difficoltà a causa della pandemia, oltre ad un esonero totale o parziale della ripresa dei versamenti fiscali e contributivi nel 2021.