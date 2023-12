Oltre 15mila migranti giunti in Emilia-Romagna da inizio 2022

Da gennaio 2022 al 30 novembre 2023 sono 15.813 i migranti arrivati in Emilia-Romagna via mare o terra. Di questi 407 sono minori stranieri non accompagnati. Più del 50% degli ingressi del 2023 si è registrato nel trimestre luglio-settembre.



I dati sono stati presentati in occasione delle celebrazioni della Giornata Internazionale dei Migranti alla Prefettura di Bologna, dove è stato presentato il sito web 'MigraDataBO', che manterrà aggiornamenti periodici sulla dimensione dell'accoglienza sul territorio metropolitano, con una panoramica sulle tipologie di accoglienza e le caratteristiche della popolazione ospitata.



Nell'area metropolitana di Bologna sono stati 3.502 gli arrivi (91 i minori stranieri non accompagnati). Nei Centri di Accoglienza Sanitaria (CAS) del bolognese e dell'imolese sono 1.667 i posti attivati, in 63 strutture. Sulle caratteristiche delle persone arrivate in regione, su 6.843 (dato che comprende il periodo da giugno a novembre 2023) l'82% sono maschi e il 18% femmine, età media 23,4 anni.

Quaranta le nazionalità: Guinea, Costa d'Avorio, Tunisia e Bangladesh i Paesi più rappresentati. Il 66,3% sono uomini singoli, il 20,4% nuclei familiari, il 7,4% donne singole e il 6% minori non accompagnati.