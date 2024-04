Oltremare e i DinsiemE: nasce Megagame Land, la prima attrazione in Italia dedicata a degli youtuber

Erick e Dominick (DinsiemE)

È ispirata a una serie tv da milioni di visualizzazioni e i suoi due protagonisti, i DinsiemE, sono i primi youtuber d'Italia ad avere un'attrazione dedicata a loro. MegaGame Land è la coloratissima novità di Oltremare a Riccione. Un taglio del nastro emozionante per i due creator, Erick e Dominick, circondati dall'affetta dei piccoli fan provenienti da ogni parte dello Stivale. Un'area di 300 mq inaugurata in occasione della 20esima stagione del parco e allestita in meno di 30 giorni dal gruppo Euforika. "All'interno sono stati ricreati dei veri e propri studios - spiega Andrea Prada, produttore del gruppo Euforika -, dove i bambini con le loro famiglie possono vivere il mondo dei loro idoli". "Amiamo i parchi divertimenti da sempre - raccontano i Dinsieme - e questa per noi è la realizzazione di un sogno. Dentro l'attrazione ci sono tutti i nostri personaggi e il gioco del megagame".

Uno spazio dove i bambini possono rivivere le avventure di Erick e Dominick, tra giochi, megaschermi e tante curiosità sui DinsiemE. "Siamo attenti a questi contenuti e al tempo che i bambini dedicano loro - commenta Andrea Drudi, responsabile marketing Costa Edutainment -. Abbiamo quindi cercato di immaginarci un mondo che da virtuale diventasse concreto".

Nel video le interviste a Andrea Prada (produttore gruppo Euforika), Erick e Dominick (DinsiemE) e Andrea Drudi (responsabile marketing Costa Edutainment)