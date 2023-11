Omicidio Pierina: il consulente della difesa è a processo per truffa

Il consulente legale della difesa di persone coinvolte nel caso dell'omicidio di Pierina Paganelli è attualmente processo per truffa davanti al Tribunale di Rimini. Davide Barzan, consulente dello studio legale Barzan, che assiste Manuela Bianchi e il fratello Loris, Louis Dassilva e la moglie Valeria Bartolucci, i quattro su cui si è concentrata l'attenzione degli inquirenti che indagano sull'omicidio della pensionata testimone di Geova, è imputato in un processo per truffa sulla compravendita di un immobile a Riccione. Il processo si è aperto lo scorso 9 gennaio e il prossimo 13 novembre, davanti al giudice monocratico, Francesco Pio Lasalvia, inizierà l'audizione dei testimoni. Barzan è difeso dagli avvocati Marlon e Ubaldo Lepera del Foro di Cosenza, le parti offese sono assistite dall'avvocato Francesco Vasini del Foro di Rimini. Secondo il capo di imputazione Barzan avrebbe consumato la truffa presentandosi "falsamente come avvocato e nel vantare le proprie abilità di mediatore". Barzan inoltre avrebbe accompagnato le persone offese in un istituto bancario per definire le condizioni di un mutuo e avrebbe esibito un falso contratto preliminare di compravendita "procurandosi così un ingiusto profitto corrispondente a 30.650 euro, somma consegnata a titolo di caparra" sull'acquisto dell'appartamento. Con le aggravanti "di aver commesso il fatto cagionando alle persone offese un danno patrimoniale e con l'abuso di relazioni di prestazioni d'opera". Barzan è il consulente che nelle ultime settimane ha assistito la nuora di Pierina, Manuela Bianchi che la mattina del 4 ottobre ha trovato il cadavere della suocera nel garage del condominio di via Del Ciclamino, il fratello Loris che la sera dell'omicidio si trovava a casa della sorella, Louis Dassilva il cittadino senegalese vicino di casa di Manuela e probabilmente a lei legato da una relazione sentimentale e la moglie di questo, Valeria Bartolucci. Il fascicolo è sempre contro ignoti.