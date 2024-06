Omicidio Pierina: nuovi interrogatori in Questura, martedì a Louis Dassilva

Nuovi interrogatori in Questura a Rimini sul caso Pierina: sono state sentite due amiche intime della nuora Manuela Bianchi, la nuora di Pierina Paganelli, sentite in relazione al rapporto tra Manuela e la famiglia del marito. Particolare interesse per gli investigatori i dissapori tra i figli di Pierina Paganelli e la nuora. Molte anche le domande degli inquirenti in relazione al rapporto tra Manuela e Louis Dassilva, il senegalese di 34 anni, unico indagato per l'omicidio della 78enne.

Martedì Squadra mobile e Procura di Rimini interrogheranno proprio Dassilva. Difeso dall'avvocato Riario Fabbri, dovrà presentarsi in Procura a Rimini dove sarà interrogato dal sostituto procuratore Daniele Paci.

Un interrogatorio fissato prima ancora dell'udienza dell'incidente probatorio che - forse - nelle intenzioni degli inquirenti potrà servire all'indagato per chiarire alcune dichiarazioni. Una garanzia e un'opportunità per il 34enne che stando alle prove raccolte dagli inquirenti parrebbe essere il responsabile della morte della 78enne.

Con l'incidente probatorio, il Gip nominerà un consulente per eseguire i test di laboratorio, compresi ovviamente gli esami del Dna, sui reperti raccolti sulla scena del crimine, sul corpo e sui vestiti della vittima dalla polizia scientifica. Martedì dunque Dassilva sarà interrogato senza che vi siano a disposizione i risultati dei test: nel caso in cui dovessero confermare le ipotesi della Procura la posizione di Dassilva si aggraverebbe.