Omicidio Willy: ergastolo ai fratelli Bianchi

Sono stati condannati all'ergastolo i fratelli Marco e Gabriele Bianchi accusati dell'omicidio di Willy Monteiro Duarte avvenuto nel settembre del 2020 a Colleferro. Applausi in aula durante la lettura della sentenza dei giudici della Corte di Assise di Frosinone. Dopo la sentenza gli imputati nel gabbiotto di sicurezza hanno gridato e imprecato dopo che gli agenti della penitenziaria li hanno portati via. È stata poi disposta una condanna a 23 anni per Francesco Belleggia e una di 21 anni per Mario Pincarelli. Disposta anche una provvisionale di 200mila euro ciascuno per i genitori di Willy e di 150 mila euro per la sorella. Nel pubblico molti gli amici di Willy sono apparsi visibilmente commossi.