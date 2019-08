ONG

Open Arms: sbarcati 13 migranti. Procura di Agrigento apre fascicolo, a carico di ignoti, per "sequestro di persona"

Sulla vicenda è in corso un braccio di ferro politico, in Italia, in un momento particolarmente convulso per le istituzioni del Paese. "Giallo", intanto, sulle condizioni mediche degli evacuati