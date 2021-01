Ordine Psicologi, il Recovery Plan tenga conto del benessere delle future generazioni

David Lazzari, presidente del Consiglio nazionale degli Ordine degli psicologi, durante l'audizione in Commissione Affari Sociali della Camera dei Deputati sul Recovery plan, ha parlato di “livelli di malessere e disagio psicologico mai visti in precedenza”. Tali da costituire – ha proseguito - “un concreto e primario problema non solo per la salute ma per la ripresa sociale”. Per questo motivo, per gli psicologi, tutto il sistema pubblico - sanità, scuola, welfare – deve essere in grado di attrezzarsi di “competenze psicologiche per limitare il disagio e potenziare le abilità di vita, il capitale umano, dentro gli scenari del post-pandemia".





Da qui una serie di proposte da inserire nel Piano nazionale - che vanno dall'introduzione dei voucher psicologici per le persone e le imprese al contrasto della povertà educativa - ricordando inoltre il sottodimensionamento dei professionisti in questo campo nel Sistema sanitario nazionale. Che conta – ha concluso - “uno psicologo ogni 12mila abitanti, a fronte di una media dei principali Paesi europei di uno psicologo ogni 2.500 abitanti”; questo significa che oggi “l'80% dei bisogni psicologici fondamentali degli italiani non sono soddisfatti dal nostro sistema, e questo penalizza la salute ma anche lo sviluppo".