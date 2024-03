Ottana: bomba esplode nella notte davanti al municipio

Una bomba ad alto potenziale è esplosa la scorsa notte davanti all'ingresso del municipio di Ottana, nel Nuorese. Gravi i danni alla facciata e ad alcuni uffici. La bomba posizionata intorno all'una davanti al Municipio era stata confezionata con 3-4 chili di esplosivo che hanno provocato ingenti danni alla parte esterna dell'edificio e al piano terra, mandando in frantumi vetri, porte e suppellettili. “Faremo i nostri approfondimenti – annuncia il il Prefetto di Nuoro Giancarlo Dionisi - sia per giungere al più presto a una soluzione del caso, sia per capire cosa cova in paese dietro questo attentato".