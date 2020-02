Otto gli italiani provenienti da Wuhan, ora in quarantena al Celio di Roma

Ci sono anche due neonati, un bimbo e una bimba nati nel 2019, tra gli otto italiani arrivati a Pratica di Mare, provenienti da Wuhan, la regione focolaio del Coronavirus, via Gran Bretagna. Sono poi stati trasportati all'ospedale militare del Celio a Roma, per essere messi in quarantena. Non c'è il 17enne di Grado, che è ancora alle prese con la febbre. Il ragazzo sta bene e sarà prelevato nelle prossime 24 ore da un volo dell'Aeronautica militare. Sono intanto negativi i test effettuati allo Spallanzani su due bimbi che erano tra i 56 italiani rimpatriati nei giorni scorsi.

Lunedì è in programma un tavolo interministeriale sul Coronavirus a Palazzo Chigi. Alla riunione, presieduta dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte, parteciperanno anche i ministri Di Maio e Speranza. E in un'intervista, il ministro della Salute ha sottolineato che sullo stop ai voli per e dalla Cina la linea non cambia, le relazioni diplomatiche sono rilevanti e le questioni economiche fondamentali, ma il diritto alla salute è più importante ancora.