Paola De Micheli (Pd): "Nostro consolidamento evidente in Emilia Romagna"

C'è ancora lo strascico delle elezioni in Italia, sia europee sia amministrative, anche se ora ci si concentra, oltre che sulle riforme che riprendono il loro cammino in Parlamento, anche sul prossimo G7 a guida italiana che si svolge in Puglia dal 13 al 15 giugno. Prevista la partecipazione di capi di Stato e di governo, e non solo, ci sarà infatti anche Papa Francesco come ha annunciato la presidente del Consiglio Meloni.

Ma si parlava di voto come detto, i partiti fanno le loro disamine politiche, soprattutto in termini numerici, infatti Fratelli d'Italia ha sì fatto il record storico, arrivando al 28,8%, ma rispetto alle politiche perde oltre mezzo milione di voti, colpa dell'affluenza ridotta, ma anche perché, sempre rispetto al 2022, è il Partito Democratico a guadagnare 250mila preferenze in più circa.

Proprio il Partito Democratico ha riunito, in queste ore, i gruppi parlamentari di Camera e Senato, la segretaria Elly Schlein è stata accolta dagli applausi, segno che i suoi deputati e senatori hanno apprezzato il risultato conseguito, arrivando al 24%. Ne abbiamo parlato con la deputata Paola De Micheli, che ha commentato anche il voto amministrativo proprio nella sua regione, l'Emilia Romagna.

Nel video l'intervista a Paola De Micheli, deputata Partito Democratico