Papa: "Come mi sento? Sono ancora vivo"

Come si sente? "Ancora vivo, sai". Lo ha detto Papa Francesco all'uscita del policlinico Gemelli conversando con i giornalisti appoggiandosi a un bastone ma in piedi. "Lei non si è fermato neanche in ospedale" hanno osservato i cronisti: "E la cosa più bella sai, fare il prete". Parlando con un altro giornalista suo conoscente, ha commentato: "Hai visto che macello?". "Mi viene in mente una cosa che mi ha detto un vecchietto più vecchio di me, la morte l'ho vista venire è brutta eh". Francesco ha scherzato sulla sua salute e sul clamore mediatico che ha destato. "Ho seguito sui giornali", ha detto, "Abbiamo scritto bene?", hanno chiesto i cronisti, "Sì, sì, Bravi, bravi grazie per il vostro servizio". Poi Francesco ha parlato ancora una volta della sua esperienza in ospedale. Ha spiegato di aver sentito "tanta tenerezza", "Essere infermiere, essere medico, essere personale, c'è tanta tenerezza con i malati, sai i malati siamo capricciosi, tutti, ammiro tanto la gente che lavora qui, medici, infermieri ho visto con quanta tenerezza si prendono cura dei bambini", ha aggiunto riferendosi anche al bambino che ieri ha battezzato. "Vi ringrazio per il vostro servizio, adesso - ha scherzato ancora - vado a dormire quattro giorni dopo quello che mi avete fatto". Alla domanda se ci sarà domani per l'Angelus domenicale, ha risposto: "Sì, Angelus in piazza con la celebrazione delle Palme. A domani riposatevi".