Parco eolico in mare, i sindaci pongono le loro condizioni: "Pale a 12 miglia ed energia alle comunità"

I sindaci della costa dicono sì al parco eolico in mare, ma pongono le loro condizioni. Ne danno notizia oggi i quotidiani riminesi. Gli amministratori di centro sinistra dei Comuni di Rimini, Riccione, Cattolica e Misano hanno firmato un appello nel quale si chiede che le pale siano poste oltre le 12 miglia dalla costa e i Comuni coinvolti siano i primi a ricevere l'energia a prezzo calmierato.

Il nostro paesaggio, ribadiscono, è un bene immateriale. Soprattutto quello legato all'ambiente marino. Per questo chiedono non venga deturpata la linea dell'orizzonte e che le pale vengano poste fuori dal cono visivo, ad almeno 12 miglia dalla spiaggia.

Ricordano inoltre che nei mesi scorsi era stata lanciata la proposta di creare un piano energetico romagnolo di area vasta che individuasse gli spazi per l'installazione di pannelli fotovoltaici e le zone per la costruzione delle pale eoliche. In quest'ottica gli amministratori chiedono che una parte dell'energia prodotta sia messa a disposizione delle comunità locali sia per l'utilizzo a fini sociali che per alleggerire le bollette di famiglie e imprese.