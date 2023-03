Parco eolico offshore si allontana dalla costa, Legambiente ipotizza noleggio di alcune pale

Come annunciato a fine 2022, Energia Wind 2020, società che ha elaborato il progetto del parco eolico offshore davanti alla costa riminese, è disponibile a soddisfare le richieste avanzate dal territorio e quindi ad allontanare ulteriormente la prima fila di pale dalla costa. Oggi verrà infatti presentato un nuovo elaborato durante un incontro promosso da Legambiente. “Si tratta però di una proposta che deve ottenere il nullaosta di ministero dell'Ambiente e la Regione Emilia-Romagna”, spiega al Corriere Romagna l'amministratore delegato della società, Riccardo Ducoli. Se si avrà l'ok, si ripartirà col nuovo progetto che avrà la prima fila di pale a 12 miglia nautiche (22 chilometri) dalla costa e l'ultima a 21 miglia (38, 8 chilometri). Occorrerà dunque analizzare nuovamente aspetti tecnici e ambientali.

Il quotidiano riporta poi un'indicazione fatta dal ministero dell'Ambiente a Energia Wind 2020 in fase di osservazioni: quella di verificare se sussiste la possibilità di insediare un parco fotovoltaico al posto di quello eolico. I risultati dello studio di fattibilità non dovrebbero però arrivare prima della metà di giugno.

Arriva intanto il sì deciso al progetto di parco eolico da parte di Legambiente Romagna che vede nell'energia fornita dal vento una possibilità per far fronte ai cambiamenti climatici. E per far sì che l'energia prodotta ricada direttamente sul territorio, l'associazione ipotizza “la possibilità di noleggiare alcune pale”, in modo che l'energia possa essere convogliata direttamente nella rete locale, anziché in quella nazionale.