Parma: sospetto caso di coronavirus cinese, ma è solo influenza

Momenti di preoccupazione per una donna di mezza età residente nel Parmense che, tornata qualche giorno fa da Wuahn, si è recata al pronto soccorso dell'ospedale parmigiano su indicazione del medico di base al quale si era rivolta accusando sintomi simili a quelli influenzali, ovvero febbre e infezione delle vie aeree. Dai primi test eseguiti è emersa la presenza del virus influenzale di tipo B. Per escludere del tutto la presenza di coronavirus si attendono comunque ulteriori accertamenti da parte dei laboratori di riferimento. Già da ieri la donna è sfebbrata ed è in miglioramento.