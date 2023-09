Partono da San Marino e finiscono in una scarpata, due suore rimaste illese: "Abbiamo pregato"

Sono partite da San Marino per recarsi ad una visita all'ospedale di Santarcangelo, ma hanno rischiato di finire seriamente ricoverate. Suor Norma e suor Maria, entrambe di 84 anni, sono finite in una piccola scarpata quando i freni Fiat Punto bianca sulla quale viaggiavano hanno smesso di reagire ai comandi.

L’auto ha tirato dritto alla piccola rotatoria su via Ponte, a fianco del fiume Marecchia, è uscita di strada ed è finita nella scarpata. Un fuori strada di decine di metri senza che l’auto si cappottasse. Le suore sono rimaste entrambe illese.

“La macchina ha preso il via, volava, come abbia fatto a non rovesciarsi non lo sappiamo. - raccontano al Corriere di Romagna - Noi abbiamo iniziato a pregare. ‘Gesù mio, Misericordia aiutaci’. E così non è successo niente”, hanno detto le sorelle ai soccorritori intervenuti: i vigili del fuoco del distaccamento di Novafeltria, i carabinieri e i sanitari del 118.