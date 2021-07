Stava passeggiando per le vie di Riccione quando, durante un controllo, la Polizia lo ha arrestato, dando esecuzione a un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica di Genova. Il 27enne è stato accompagnato in Questura per gli accertamenti di rito e si trova ora in carcere. Dovrà scontare 3 mesi di reclusione per aver commesso reati contro il patrimonio.