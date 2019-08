Pennabilli: scontro frontale, una persona al Bufalini

Grave incidente stradale, questa mattina a Pennabilli, in via dei Tigli. Due vetture, intorno alle 8,30 si sono scontrate. Un terribile frontale nel quale ad avere la peggio sono stati gli occupanti di una delle due vetture: una donna infatti è stata trasportata con elisoccorso e in codice di massima gravità al Bufalini di Cesena. Meno gravi le ferite degli altri viaggiatori finiti agli Infermi con traumi di media e bassa gravità. Sul posto il 118 con 4 ambulanze e un'auto medicalizzata, Carabinieri e Vigili del Fuoco.